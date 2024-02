La Cumbre de Gobernadores de 2024, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), se cumplió con éxito en la capital de Bolívar y dejó varias tareas para los asistentes, pero también importantes acuerdos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y electo presidente del Consejo Directivo de la FND, le explicó a Pulzo que no fue una tarea fácil, pero que el diálogo logró un consenso de todos los mandatarios:

Para lograr todo ello, los gobernadores tuvieron la oportunidad de dialogar con varios representantes del Gobierno Nacional como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la ministra de Vivienda, Susana Muhamad; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia y la consejera de las Regiones, Sandra Ortiz. Además, el evento lo clausuró el presidente Gustavo Petro.

También hicieron presencia desde el Ministerio Público y los entes de control como la procuradora Margarita Cabello, el contralor Carlos Mario Zuluaga, el defensor Carlos Camargo, entre otros, como el registrador Hernán Penagos y el director de la UNGRD Olmedo López; además de los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Al encuentro también llegó Martin Orozco, director de Invamer, para exponerles a los gobernadores los resultados de un estudio sobre el impacto del contrabando de cigarrillos en las finanzas de sus territorios, para que entre todos armen una estrategia conjunta contra este flagelo.

Desde hace varios meses los departamentos vienen pidiendo atención sobre este aspecto, incluso desde gobiernos pasados cuando se comenzó a reclamar la descentralización, la autonomía territorial y se habló de una Colombia federal.

El encuentro de los gobernadores este año no fue ajeno a esa necesidad de las regiones y, según detalló Amaya, es el principal objetivo de quienes comandarán al país los siguientes cuatro años:

“Lo principal este año y la principal tarea de la Federación Nacional de Departamentos es lograr que esa discusión alrededor del Sistema General de Participación (SGP) se pueda dar, eso es muy importante. El país está reclamando descentralización, y ese es un discurso vacío si eso no tiene recursos y la descentralización de estos […], y poder trabajar también porque haya nuevos ingresos para los departamentos que no sean los que hoy tenemos: tabaco, licores, juegos de azar. Es decir, si uno se fija, los departamentos hoy se financian con impuestos que no solo no son saludables sino que no son sanos para la sociedad. Queremos que la discusión sobre esos temas ocupe la agenda pública este año”.