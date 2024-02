Una lamentable noticia se ha confirmado en la mañana de este viernes 9 de febrero en la cumbre de los gobernadores 2024 que se lleva a cabo en Cartagena, donde el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, confirmó que en la entidad habrá un cambio grande a partir de la próxima semana.

En el evento donde Pulzo es uno de los medios oficiales, el funcionario confirmó que en la Registraduría habrá un recorte de personal masivo, el cual afectará a miles de trabajadores de la entidad.

“Cerca de 7.000 funcionarios de la Registraduría dejarán sus funciones el próximo 15 de febrero. Se trata de empleados que venían trabajando desde el año pasado y este 2024 no hay presupuesto para renovarlos. Además, es un año que no es electoral, por lo que creemos que hay que hacer un ejercicio de austeridad y creo que con mucho menos personal puede funcionar la Registraduría”, señaló.

Por qué saldrán 7.000 funcionarios de la Registraduría

De igual manera, Penagos explicó las razones por las que se tomó semejante decisión, con la que se pretende no afectar el funcionamiento de la Registraduría y todos los servicios que ofrece a la ciudadanía.

“Salen los 7.000 y no tenemos ni siquiera recursos para nombrar 20,30 o 100 funcionarios. Vamos a buscar si quiera el 20 % de los recursos y nombrar un tanto de funcionarios en todas las regiones del país. No es un año electoral y un número tan amplio de planta no prestan sus servicios y en esa cifra no es necesaria”, explicó.

Finalmente, Penagos dio a conocer que en 2024 será el año donde quizás más salgan trabajadores, aspectos que va encontravía de las propuestas del Gobierno de promover mucho más el empleo en el país: “En comparación con otros años, el número es muy alto, son 7.000 de cerca de 11.000 que hay en la Registraduría. Hoy no tenemos los recursos”.

