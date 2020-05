green

El interrogante a Andrés Felipe Arias se lo formuló el periodista y subdirector de noticias de ese canal, José Manuel Acevedo, que le dijo que hay personas que creen “que usted tiene muchas más comodidades que la mayoría de presos de este país, y que eso, claramente, no es justo”.

“Aquí no hay ningún privilegio adicional. Estoy sometido a una disciplina militar, de reclusión militar, que es fuerte, severa”, aseguró Arias.

El exministro de Agricultura insistió, en la entrevista, en que en su sitio de reclusión “no hay ningún privilegio distinto al que puede tener otro preso”, respondiendo así a quienes critican sus frecuentes apariciones en entrevistas en televisión.

Pero Arias no lo cree así, pese a que fue recluido en una celda en la Escuela de Caballería en el Norte de Bogotá, cuando, según había dicho Noticias Uno, la orden era llevarlo a una celda de la cárcel La Picota.

De lo que sí está seguro el exfuncionario, y lo dejó claro en la entrevista con RCN, es que tiene el derecho universal a que un juez en segunda instancia revise su condena de 17 años, que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia debido al escándalo de subsidios del programa de gobierno Agro Ingreso Seguro (AIS).

Fue por eso que Acevedo le dijo que si mientras se resuelve esa segunda instancia, y le otorgan la libertad transitoria que anhela, él “¿se compromete con el país a que va a esperar esa decisión en Colombia, que no va a irse del país?”.

“Me comprometo a otra cosa que va más allá: si a mí me permiten acudir a un tribunal imparcial e independiente, me comprometo a no pedir la libertad, a quedarme encarcelado mientras tanto, y no debería ser así, pero me comprometo a eso, si eso le da paz espiritual a quienes se niegan a que esto pueda darse”, contestó Arias.

Arias también aclaró que cuando salió del país, previo a la condena, no “tenía ninguna restricción” para hacerlo, y dijo que si se fue de Colombia no se trató de una fuga sino porque “sentía que me tenían que absolver, porque así lo habíamos probado en juicio”.

Al final, el exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe aprovechó la entrevista para decirles a los 9 magistrados de la Corte Constitucional, que llevan su caso, que revisen “el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que dice que me han violado el derecho a impugnar la sentencia”.

Y es que de acuerdo con un informe del Noticiero CM&, del pasado 12 de mayo, en la Corte “la tendencia es a concederle la tutela a Arias, acogiendo el artículo 29 de la Constitución al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos donde se garantizan los recursos contra los fallos judiciales”.

No obstante, uno de los magistrados pidió un plazo para resolver el caso, y aunque se esperaba que se conociera la decisión el pasado miércoles, la decisión se daría a conocer el próximo 20 de mayo.

Esta es la entrevista completa de Arias en RCN.