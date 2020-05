green

En entrevista con Noticias RCN desde su lugar de reclusión, Arias señaló que no espera que se rebaje su pena si la Corte Constitucional le da la posibilidad de que se vuelva a revisar su proceso.

“Mi batalla es por una libertad plena en la que se pruebe mi inocencia”, señaló al mismo tiempo que explicó que por estar en un cantón militar, no goza de beneficios: “Acá no tengo privilegios, estoy en la disciplina de una reclusión”.

Arias le pidió a Corte el derecho a una segunda instancia, a la que no ha podido acceder y en la que espera, según dijo, que haya imparcialidad.

“Si me permiten impugnar mi sentencia ante un tribunal independiente e íntegro, sin conexión con quienes me condenaron, pruebo mi inocencia”, enfatizó.

También contó que cuando se fue a Estados Unidos, en donde fue capturado y tiempo después deportado a Colombia, no estaba escapando: “Salí sin restricciones y en avión comercial porque sentía que me tenían que absolver; así lo había probado y me fui con la anuencia de EE. UU.”.

Por último, pidió el apoyo popular: “A los que no me creen, depongan su prejuicio contra mí y piensen que esto le pudo pasar a un familiar que lo condenó un tribunal que quería vengarse y que los jueces estaban permeados por la corrupción sin que se revise su condena, ¿no les gustaría apelar o impugnar?”.

El resultado de la Corte Constitucional se conocerá este miércoles 20 de mayo.