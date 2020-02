green

La conversación con la periodista Salud Hernández, de Semana, comenzó con cierto aire de sarcasmo porque ella le insinuó que muchos colombianos no sienten simpatía por él por su personalidad, a lo que él respondió que “ser prepotente no es un delito” y por nada similar merecía una condena a 17 años, que sigue calificando como “ilegal e ilegítima”.

Más adelante la periodista le preguntó si el monto de su condena le molesta y Arias señaló que “el umbral de la rabia” lo superó hace mucho tiempo y que ya no está en esa etapa.

Por el contrario, considera que lo condenaron por “el simbolismo político” que representa, pues en el momento de su juicio había una confrontación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que profirió su sentencia:

“Por eso mi sentencia es ilegal, porque fue sin pruebas, es por sospecha y es por un delito de autor —que es un atrocidad— y porque fue proferida y contaminada por personas comprobadamente corruptas. Es una sentencia ilegítima y por eso mi batalla es apelarla”.

Pero Hernández le quiso insistir en sus sentimientos y le preguntó: “Aunque usted dice que usted ya se ha curado de rabias, no le da una cierta rabia que Juan Manuel Santos —que usted ha dicho siempre que es el instigador de su condena por el extraño interés del juez americano de llevárselo preso y extraditarlo—, esa persona que ha estado siempre detrás moviendo los hilos, no le da cierta rabia que le investiguen y no pase nada aunque sea evidente que un empresario llevó dinero de Odebrecht en una tula de manera ilegal a su campaña y no pase nada? ¿No le da rabiecita que hasta con premio Nobel se pasee por todo el mundo?

Y, muy tranquilo, Arias apuntó:

“No, yo si soy un convencido de la justicia divina. Yo la verdad no quiero hablar del señor Santos, él allá en su conciencia sabe lo que me hizo. Él y yo sabemos lo que me hizo a mí, él y yo sabemos cómo me lo hizo a mí, él y yo sabemos todo lo que urdió pero no quiero tocar ese tema”.

