En el texto empieza con entregar detalles de su lugar de reclusión, y después le dice a Román: “No soy el criminal que usted cree que soy”.

Dicho documento llega como respuesta a un corto video del actor en el que se le ve molesto porque el Senado aprobó la conocida ley Arias en primer debate, pues él sería uno de los beneficiados.

Más adelante, reitera que en concepto fue “condenado injustamente” y calificó el proceso judicial en el que se profirió su sentencia como “colmado de anomalías, abusos y violaciones”, recordando que varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron relacionados con la red de corrupción conocida como el ‘cartel de la toga’.

Luego hace un recuento de los años que ha pagado de cárcel, varios en Estados Unidos, e invita al actor a preguntarse si en su caso no buscaría una impugnación, y recordó que también está en curso una tutela en la Corte Constitucional.

Arias también quiso dar a entender que pese a que la ley se le conoce con su nombre, no es solo por él por el que fue radicado; pese a que es una iniciativa del Centro Democrático que también beneficiaría a otros políticos condenados al uribismo.

No obstante, el exfuncionario criticó que el actor lo tildara de criminal y se dirigió a él para decirle:

“Julián, yo no estoy pidiendo que me indulten o me exoneren por la puerta de atrás. Solo estoy pidiendo la oportunidad de probar mi inocencia ante jueces íntegros e independientes. Y me atrevo a proponer otra reflexión: los derechos humanos no son solo para quienes piensan como uno. Son para todos”.