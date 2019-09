green

Lo que se analizará es la garantía que deben tener todos los colombianos según el artículo 29 de la Constitución que permite “impugnar una sentencia condenatoria”, derecho que también ha sido establecido por organismos internacionales, informó Semana.

En este caso se trata de los 17 años a los que fue condenado Arias por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Esto representaría un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, que ya había negado esa posibilidad en tres salas diferentes y que también ha argumentado que esa ley no aplica para quienes hayan sido condenados antes de 2018, como es el caso de Arias, cuya sentencia se dio en 2014.

Además, la Corte Suprema había señalado que no revisaría el fallo ante la imposibilidad de que una instancia superior revisara el caso por considerarse cosa juzgada y ejecutoriada.

La revista puntualiza que el vacío está precisamente en que el Congreso creó la doble instancia sin aclarar “qué hacer con todos aquellos –aforados o no– que fueron condenados por primera vez y agotaron todas sus instancias”.

No obstante, esto no significa que la Corte ya aprobó lo que pide Arias, sino que el siguiente paso es que los magistrados examinen si se le vulneraron o no los derechos al exministro, si se violó el debido proceso o el acceso al sistema de justicia, y luego podrán elaborar una ponencia para discutirlo.

Pero estudiar la tutela sí abre una puerta de esperanza grande para Arias porque, explica El Tiempo, “en por lo menos tres fallos anteriores la Corte Constitucional le ha ordenado al Congreso legislar para crear una regulación y normativa que les permita a las personas poder tener una doble conformidad (que dos jueces distintos encuentren que son culpables) y una doble instancia (que un juez pueda revisar la primera condena emitida por otro)”.

Vale la pena señalar que todas las tutelas del país llegan a ese alto tribunal y allí se eligen algunas para estudio al considerar que determinados casos son representativos, pueden facilitar la resolución de otros procesos y otras podrían sentar jurisprudencia para casos similares.

Cabe recordar que el uribismo es el sector que más ha pedido que Arias pueda acceder a la revisión de su condena al considerar exagerada su sentencia y precisamente por eso presentó un proyecto que busca implementar la doble instancia retroactiva.

Mientras tanto, Arias permanece recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, luego de llegar extraditado desde Estados Unidos por pedido de la justicia colombiana.

Por otro lado, en agosto pasado el Consejo de Estado mantuvo en firme la inhabilidad para que Arias pueda ocupar cargos públicos durante 16 años.