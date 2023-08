Una nueva encuesta, realizada por Cifras y Conceptos, sobre la intención de voto en Medellín reafirma al candidato Federico Gutiérrez como el puntero para llegar a la alcaldía. No obstante, esta muestra una particularidad. A 64 días de las elecciones regionales de 2023, solo el 37 % de los encuestados saben por quién votar frente al 63 % que no.

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, lidera, por varios puntos decimales, las encuestas sobre intención de voto en la ciudad.



Sin embargo, es el candidato más conocido con una opinión sobre él favorable del 66 %, desfavorable del 26 % y no conocido del 8 %. Es decir, solo tiene un margen de crecimiento de 8 %.

La encuesta, además, consultó la percepción de las personas sobre 6 de los 16 candidatos a la Alcaldía de Medellín. Así, por ejemplo, Federico Gutiérrez tiene una intención de voto del 45 %.

Resalta también que el 50 % de los encuestados se definen como de centro al ser consultados por su ideología política. Les siguen 36 % de la derecha y 14 % de la izquierda. Sin embargo, los cinco partidos con más afinidad entre los encuestados son: Centro Democrático (15 %), Partido Liberal (10 %), Pacto Histórico (6 %), Partido Conservador (6 %) y La U (3 %).

Como en otras encuestas de medición de la intención de voto en Medellín, Federico Gutiérrez lidera. También, como en otras, Juan Carlos Upegui, candidato del alcalde Daniel Quintero, es el segundo. En esta ocasión con el 6 % del respaldo de los encuestados.

Lo que cambia, no obstante, es el orden de quienes van detrás.

Según la medición a Gutiérrez y Upegui los siguen: Felipe Vélez (4 %), Juan Camilo Restrepo (1 %), Liliana Rendón (1 %), Gilberto Tobón (1 %), María Paulina Aguinaga (1 %), Daniel Duque (1 %), Luis Bernardo Vélez (1 %), Albert Corredor (1 %), Rodolfo Correa (1 %), César Hernández (0 %) y Juan David Valderrama (0 %). El voto en blanco sería del 22 %.

De acuerdo con la encuesta, Felipe Vélez, tercero en la intención de voto en Medellín, tiene una opinión favorable del 20 %, desfavorable del 15 % y no es conocido por el 65 %.

Para los demás candidatos incluidos sobre los que se consultó la percepción las cifras son así: Juan Carlos Upegui, 16 % favorable, 20 % favorable y 64 % no lo conoce. Juan Camilo Restrepo, 16 % favorable, 13 % desfavorable y 71 % no lo conoce. Rodolfo Correa, 13 % favorable, 24 % desfavorable y 64 % no lo conoce. Y Juan David Valderrama, 8 % favorable, 8 % desfavorable y 84 % no lo conoce.



Así las cosas, aunque tienen una poca favorabilidad, tienen posibilidad de crecer en el electorado.