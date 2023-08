El escenario más conocido del barrio Rincón de Piedra Pintada es el Parque de los abuelos en Ibagué, el cual fue durante mucho tiempo un lugar de recreación para familias y jóvenes, que utilizaban este sitio para hacer ejercicios y organizar paseos familiares.

No obstante, en la actualidad la situación del parque genera preocupación entre los residentes del sector. Indican que la inseguridad, el consumo de alucinógenos y las basuras se volvieron comunes en la zona. Asimismo, el parque dejó de ser visitado por familias que buscaban un ambiente tranquilo para disfrutar y ahora se ve en pésimas condiciones.

Uno de los problemas que tiene el escenario, es la presencia de habitantes de calle, que utilizan el lugar para dormir o consumir sustancias psicoactivas. Esto se evidencia a altas horas de la noche.

Los fuertes olores a excremento de mascotas genera desagrado entre los ciudadanos. Allí se pueden ver bolsas plásticas arrojadas por todo el lugar. En las esquinas del parque hay canecas de basura que no son utilizadas y los desechos quedan expuestos al sol.

Julián Martínez, quien utiliza el escenario todos los días para hacer ejercicios matutinos, dijo que: “Aunque al parque le suelen hacer aseo, dejan acumular mucha basura”. Con lo anterior, el habitante da por hecho que la situación más preocupante son las basuras sobre las zonas verdes.

Agrega que al realizar sus ejercicios, debe soportar el olor que sale de las bolsas que contienen excrementos de mascotas. “En el parque transitan perros y el problema no son solo desechos, sino la bolsa plástica con el excremento”. Y añade que, “existe la posibilidad de que en los andenes se encuentren estas bolsas y muchas personas las pisen”.

Por último, Julián indica que la comunidad ya ve como algo normal que los habitantes de calle duerman en las bancas y pernocten en las zonas verdes del parque. “Cómo es posible que en cada esquina haya un indigente viviendo en el parque, no hay un control policial, porque al final es un parque para todos y eso nos afecta a todos”, expresó. Semanas atrás, un reconocido futbolista del América sufrió un terrible susto en otra situación de inseguridad.

El propósito de la creación del parque era brindarle a los adultos mayores un sitio donde pudieran ejercitarse, de ahí el nombre del escenario. No obstante, ese plan de mejora en infraestructura no sucedió y ahora la zona también es frecuentada por consumidores de alucinógenos que llegan de otras partes. La inseguridad en el parque es otro de los tantos problemas. La iluminación del sector está en pésimas condiciones, lo cual hace inseguro el lugar en las noches. En Bogotá, la edad para robar no es un impedimento.

La comunidad también señala el mal estado de una de las calles que rodean el parque, la cual está sin pavimentar. Aseguran que después fue intervenida pero la dejaron en peor condición, lo que generó que se haya convertido en un basurero y dificulte la movilidad en el sector. La Policía ha brindado su acompañamiento, pero la situación ha empeorado.