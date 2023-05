Las diversas problemáticas que debe encarar la ciudadanía que reside en el oriente de Cali están golpeando considerablemente a los jóvenes estudiantes del sector.

Uno de estos flagelos tiene que ver con las denominadas “fronteras invisibles” ubicadas en este sector de la capital vallecaucana.

En este ilícito escenario, las bandas criminales de la zona están extorsionando a los estudiantes con el objetivo de obligarlos a pagar un “peaje” de $1.000 y $1.500 para poder asistir a sus colegios.

Estas estructuras criminales, igualmente, someten a los menores estudiantes al oscuro mundo del tráfico de estupefacientes y la prostitución de niños, niñas y adolescentes en los alrededores de los colegios del oriente de Cali.

En la intersección de las comunas 13, 14 y 15 se encuentra ubicada la Institución Educativa Nuevo Latir, lugar en el que se realizó una reunión con las autoridades para evitar que los estudiantes del sector sean violentados. “Esta mesa de trabajo, más que venir a hablar y no quedar en nada, es un compromiso para que salvemos vidas y le arrebatemos más jóvenes a las bandas criminales. No podemos permitir que dejen de ir a estudiar por la inseguridad. Ésta no será la última mesa”, sostuvo Hernando González, representante de la comunidad.

Es urgente para los menores de esta zona caleña el acompañamiento psicológico que ayude a un control sobre la salud mental en estudiantes que se pueden ver expuestos a situaciones de maltrato y abandono en su entorno, sostienen líderes del sector.

Una de las estrategias que la comunidad pide a la Administración Municipal para hacer frente a la problemática que se vive en las fronteras invisibles, tiene que ver con la implementación de más cámaras de seguridad en el sector.