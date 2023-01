El Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció este martes que no se sumará al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente Gustavo Petro, ya que “aún no existe ningún acuerdo en esa materia” y no aceptan “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.

(Lea también: Los grupos armados con los que el Gobierno acordó cese al fuego bilateral)

“En diversas oportunidades hemos señalado que el Eln solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos [en referencia a las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas]”, aseguró el Eln en un comunicado de fecha primero de enero divulgado hoy.

Esa guerrilla detalló que su delegación para las negociaciones de paz “no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral” y que en el pasado ciclo de diálogos, que acabó el 12 de diciembre en la capital venezolana, no se habló de tal acuerdo.

En este sentido, el Eln añadió que durante el próximo ciclo, que se llevará a cabo este mes en México, se ajustará la agenda de las negociaciones y una vez concluyan este paso estarán “en disposición de discutir la propuesta de cese el fuego bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo”.

“Entendemos el decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo”, concluyó. Es decir, dejó abierta la posibilidad de sumarse al cese al fuego —que será hasta el 20 de enero—, pero solo después de negociar con Petro.

Lee También