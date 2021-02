Este jueves se movió el panorama político del país y los políticos de izquierda y de centro izquierda presentaron sus apuestas para pelar la presidencia en 2022.

Los primeros que hicieron el anuncio fueron los senadores, representantes y reconocidos políticos que respaldarán una eventual candidatura de Gustavo Petro, pero no descartan que pueda ser otro candidato. Proponen hacer una consulta popular a comienzos del próximo año.

Por los lados de la Alianza Verde también se presentó la lista de políticos que respaldarán una candidatura por ese movimiento y los nombres de sus integrantes, en su mayoría, son viejos conocidos: Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Iván Marulanda, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Antonio Sanguino, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, entre otros.

Así lo destacó la senadora Lozano en su cuenta de Twitter, en donde destacó que se tratará de “un nuevo proyecto de cambio para 2022, que hoy crece y se consolida”.

Otro de los líderes que estarán al frente de esta coalición es el exsecretario de Gobierno de Bogotá Antonio Navarro, que también se refirió sobre la posibilidad de aliarse con Petro.

Estas son las declaraciones de Navarro:

El movimiento de Gustavo Petro presentó este jueves un “pacto histórico” en el que se presentó como protagonista a la actriz Margarita Rosa de Francisco, que hoy fue tendencia en Twitter por una columna contra el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, y quien leyó algunos detalles del acuerdo con el que trabajarán para ganar la presidencia en 2022.

Durante el evento virtual de presentación del pacto, la también columnista afirmó que se siente “aludida” con el llamado que la Colombia Humana estaba haciendo para que, dijo, los colombianos se unieran para cambiar el país.

Pese a la innegable participación política en la que se encuentra, Margarita Rosa se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que esta “solo le interesa como ciudadana común y corriente”.

Este es el tuit que publicó:

Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 11, 2021