Un nuevo hecho de violencia se registró en Valledupar, donde fue asesinado Deivi Estrada, conocido como ‘El Mono’ Estrada, en medio de un atraco cuyo objetivo habría sido robarle una cadena de oro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Joven modelo murió luego de encuentro con exfiscal y hay escalofriantes detalles)

El crimen ocurrió en el barrio La Granja, en inmediaciones del colegio Prudencia Daza, cuando la víctima fue interceptada por delincuentes, según informó El Pilón. Versiones preliminares indican que los agresores lo abordaron cuando se encontraba en la zona e intentaron despojarlo de una cadena de oro.

De acuerdo el universal, uno de los atacantes descendió de un taxi y se acercó a Estrada. En medio del hecho, la víctima habría intentado reaccionar con un arma de fuego, pero el agresor le disparó primero en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Lee También

Según el citado medio, el hombre fue auxiliado por personas del sector y trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El responsable del crimen huyó del lugar en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros, lo que ha dificultado su captura. Las autoridades iniciaron un operativo para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crónicas con Beto Ariño (@beto_arino_)

¿Quién era el ‘Mono Estrada’. asesinado en Valledupar?

‘El Mono’ Estrada era conocido en distintos sectores de Valledupar, donde residía y trabajaba, lo que provoca consternación entre familiares y habitantes de la zona.

Este caso se suma a otros hechos de inseguridad registrados en la ciudad, donde la comunidad ha expresado preocupación por el aumento de la violencia y ha pedido acciones contundentes por parte de las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.