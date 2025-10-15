El general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, fue retenido este miércoles en Bogotá en medio de un procedimiento policial, debido a una supuesta orden de captura por desacato. Sin embargo, la institución aclaró posteriormente que la sanción que originó el incidente ya había sido revocada.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la situación se presentó hacia el mediodía, cuando el oficial se movilizaba con su equipo en una caravana por la capital del país. En ese momento, un grupo de uniformados le solicitó la identificación y le informó que existía un proceso judicial en su contra, relacionado con un desacato emitido durante su periodo como director de la Dirección de Sanidad del Ejército.

La sanción contra general del Ejército había sido revocada días antes

Según detalló el mismo medio, el general se dirigió de inmediato al juzgado competente para aclarar la situación, donde se comprobó que no existía una orden de captura vigente, ya que el desacato había sido revocado.

El documento judicial, fechado el 8 de octubre de 2025, dejó sin efecto todas las sanciones que pesaban contra el general Salinas y contra el actual director de Sanidad de la institución.

Ejército aclaró que no hubo captura ni privación de libertad contra general

A través de un comunicado oficial, el Ejército Nacional informó que el general Salinas se presentó voluntariamente ante la autoridad judicial y que en ningún momento fue capturado ni privado de la libertad.

“El alto oficial acudió al juzgado competente para atender los requerimientos en estricto cumplimiento del debido proceso y los principios de transparencia”, señaló la institución, citada por El Tiempo.

“Allí se pudo establecer que no existía una orden de captura vigente, pues el desacato había sido revocado”, añadió el comunicado.

Trayectoria del general Samuel Salinas

El general Salinas Valencia, cita el diario, cuenta con más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Militares. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’ en 1993 y ha ocupado cargos como comandante del Comando de Personal, adscrito a la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.

Es magíster y especialista en Seguridad y Defensa Nacional, además de tener estudios en Investigación Criminal y Alta Dirección Empresarial.

