En un video, el alcalde, que recientemente regañó a policías en medio de protestas, difundió su mensaje diciendo que el tapabocas funciona como un pantalón, en caso de que alguien le quiera orinar encima.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima; yo terminó todo mojado de orines. Pero si yo me pongo un pantalón estoy semiprotegido; me alcanzó a mojar, pero no estoy así empapado. Pero si la otra persona también se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado. Por eso hay que usar tapabocas“, dijo Dau.