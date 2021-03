Desde antes de que comenzara el proceso de vacunación en el país, uno de los temas que causaba más discusión era la vacunación de autoridades como el presidente o los alcaldes, frecuentemente expuestos a posible contagio con el coronavirus por sus responsabilidades.

Sin embargo, hasta ahora no se conoce que ninguno de estos haya sido inoculado con ninguna de las vacunas disponibles en el país, ni de manera extemporánea ni oficial, aunque hasta ahora comenzaría la etapa en la que algunos podrían comenzar a recibir su dosis.

En ese sentido, el presidente Iván Duque volvió a referirse al tema. En diálogo con Semana, su respuesta fue casi la misma que hace algunos meses:

“Siempre he sido en eso un poco tozudo, por no decir terco. He tomado la decisión de vacunarme cuando me corresponda por turno”, señaló.