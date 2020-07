green

A través del decreto 901 del 27 de junio del 2020, el jefe de Estado Iván Duque creó el nuevo cargo que además apoyará a la vicepresidenta en asuntos de competitividad, crecimiento económico y desarrollo empresarial; con la implementación de la recomendaciones de la Misión de Sabios y a dirigir y coordinar actividades relacionados con el Bicentenario de la Independencia.

Asimismo, la Consejería Vicepresidencial deberá asesorar a Marta Lucía Ramírez en asuntos relacionados con la agenda legislativa, coordinar y dirigir las “misiones” regionales que le sean encargadas y otras que le sean asignadas por la funcionaria.

El nuevo cargo recibió la crítica de congresistas como Antonio Sanguino, Gabriel Santos y Ciro Ramírez (del partido de Gobierno, Centro Democrático) y José Daniel López que consideran inoportuno pagar un nuevo funcionario en medio la crisis.

No obstante, de acuerdo con el el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, citado por Noticias Caracol, la nueva consejería no costará un peso de más porque para crearla se eliminaron 3 cargos, los cuales no fueron mencionados.

También provocó una tensión entre la vicepresidenta Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, según el noticiero, porque al nuevo cargo le habían asignado funciones que tenían que ver con asuntos de transporte e infraestructura, cosa que, dice el medio, no le gustó a Orozco.

Para evitar conflictos, Duque retiró dichas funciones.

Por ahora se desconoce quién asesorará a Ramírez. En un principio, dijo el informativo, se habló del exviceministro Juan Camilo Ostos, pero la designación quedó en veremos después de la tensión entre la vice y la ministra de Transporte.