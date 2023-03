El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido invitado a Colombia por el representante a la Cámara José Jaime Uscateguí, del partido Centro Democrático, para que asista a la “cumbre de patriotas”.

Este evento se realizará con el objetivo de conmemorar los resultados alcanzados por el “no” tras la votación del plebiscito, con el que se buscó refrendar el Acuerdo de Paz en 2016.

A través de una carta, formalizó su invitación y en ella le aseguró al mandatario que siempre han contado con la participación de importantes figuras internacionales.

“Para nosotros sería de enorme satisfacción contar con su participación e intervención en este importante encuentro, al cual han asistido figuras nacionales como el expresidente Álvaro Uribe y otras personalidades internacionales como la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”, dice la misiva.

Uscateguí, por medio de dicho documento, también le indicó que la cumbre se celebrará el 2 de octubre, por lo que esperan contar con su participación.

“Recordarle a la comunidad internacional que la voz del pueblo fue desconocida en Colombia y, producto de ese desconocimiento, hoy nuestro país continúa sumido en la violencia generalizada”, señaló el político.

De llegar a aceptar Bukele tal ofrecimiento, su respuesta positiva no podría tomarse como una visita oficial del Estado, porque no vino de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que también llama la atención si el congresista cuenta o no con las facultades para invitar a un presidente extranjero al país, ya que las relaciones internacionales hacen parte de las funciones del Ejecutivo.

Así mismo, lo sucedido con Uscátegui puede ser considerado como una muestra de la posición del partido de la derecha colombiana frente a las confrontaciones entre Petro y Bukele en los últimos días.

Cabe recordar que la más reciente confrontación entre ambos mandatarios se dio después de que se conociera el escándalo por presuntos dineros de exnarcotraficantes que habría recibido Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, cuando su padre estaba en campaña electoral.

“Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, trinó el presidente salvadoreño.

A lo que Petro le contestó, aclarándole que no tiene problemas en su casa.

“Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”, trinó el mandatario colombiano.

Pero el agarrón no terminó ahí; Bukele volvió a trinar y señaló a Petro de mentiroso.

“¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó (de nuevo) y a nuestros asuntos internos; yo ni recordaba su existencia”, trinó el presidente salvadoreño.