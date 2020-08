Laboratorio Homeopático Mercy le indicó al Invima que el producto Dolorex-R no es fabricado por ellos, y, en ese sentido, el instituto alerta que no cuenta con el registro sanitario y “por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal”.

“Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad”, advierte la entidad.