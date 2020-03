green

Los uniformados, que estaban en Putumayo, fueron trasladados a un centro médico donde se les hicieron exámenes de rigor, que no fueron suficientes para diagnosticar la enfermedad, por la que murió un soldado, según RCN Radio.

La emisora señaló que según el coronel Hugo Sandoval Villamizar, comandante de la Brigada 27 de Selva en el Putumayo, el fallecido “iba a ser evacuado de la zona” el 4 de marzo, pero por condiciones climáticas no se pudo hacer.

“Ellos estaban bien alejados, entonces el soldado tuvo una situación compleja de sus signos vitales. Infortunadamente no se alcanza a llevar a un centro asistencial y fallece. El cuadro clínico que él tenía es comparable a una enfermedad tropical, es decir, paludismo o dengue, pero nos toca esperar la información oficial que arroje el análisis de Medicina Legal”, dijo el comandante, citado por el medio.

No obstante, un audio publicado por Blu Radio (que encontrará al final de la nota), daría cuenta de una discusión que se presentó entre un mayor identificado como Camilo Urrego y los otros uniformados enfermos, al parecer, porque Urrego quería negar la presencia del extraño virus.

—¿Sabe qué me dijo el médico? Que tenía puntos en los pulmones y el azúcar alta. Ahora usted me viene a decir que yo no estaba enfermo —le reclamó uno de los soldados al mayor.

—Yo estoy diciendo que no hay enfermos acá —respondió Urrego, evidentemente airado.

Luego de que se conociera esa discusión, dijo esa frecuencia radial, el Ejército confirmó la muerte del soldado, al que identificó como Luis Heli Robayo, y señaló que los enfermos serán trasladados a Ibagué en las próximas horas.