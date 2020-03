Un día después de desatar la polémica, que no solo se quedó en redes sociales sino que trascendió a discusiones en emisoras como Blu Radio, Margarita reconoció que no fue su trino más acertado y que los problemas con los símbolos patrios es solo suyo.

“Me arrepiento de mi comentario innecesario e inoportuno en momentos de tanta angustia como este”, añadió la también columnista.

Además de disculparse, De Francisco sumó un compromiso con su comportamiento, por lo menos para estos tiempos de crisis que vive el mundo: “no alimentar más el caos con mi propia violencia”.

Entiendo que mis problemas con los símbolos patrios son solo míos. Me arrepiento de mi comentario innecesario e inoportuno en momentos de tanta angustia como este. Me comprometo a no alimentar más el caos con mi propia violencia.

