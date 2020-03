green

Luego de que la esposa del presidente Iván Duque invitara a los colombianos a sacar la bandera como un símbolo de unión, la autora de ‘El hombre del teléfono’ se fue encima de la propuesta, y sin ningún tapujo.

“Yo propondría usarla como papel higiénico”, escribió primero, y una hora más tarde elaboró su opinión y aprovechó para cuestionar el mensaje que ese acto llevaría detrás.

Yo propondría usarla como papel higiénico. https://t.co/oDUuv6hGxy — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 24, 2020

“Sacar la bandera es sacar la cara por el sistema de salud y educación de este país, no solo en tiempos de crisis sino desde siempre”.

Sacar la bandera es sacar la cara por el sistema de salud y educación de este país, no solo en tiempos de crisis sino desde siempre. Eso es sacar la bandera. El trapo de colores puede servir para limpiar cualquier superficie. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 24, 2020

La cruda posición de Margarita no solo ha sido tema de conversación en Twitter, en donde recibe tanto apoyo como críticas, sino que también la comentaron en emisoras como Blu Radio, en donde hasta sacaron a relucir lo que dicta la ley alrededor de artículos como la bandera: “Hay un delito que se llama ultraje a emblemas y símbolos patrios. Jarto meterse en ese asunto, porque es más un tema de energía, pero también existe”, recordaron esta mañana.

En la mesa de trabajo de la franja dirigida por Néstor Morales añadieron que ni ella ni otros influenciadores, como el caso de Salud Hernández, estarían “mostrando la altura que se necesita para que ayuden, para que le ayuden a la gente que está viviendo situaciones muy difíciles en este momento”.

En la misma línea, Morales agregó en Blu Radio que “Esta época es para hacernos la vida más amable, para hacernos la vida más fácil. Es para sacar lo bueno que tenemos como sociedad, no sacar la basura que tenemos todos como individuos”.

La discusión, sin embargo, tuvo una opinión que fue más allá de la crítica sensible y emocional: “Ella no quería hacer un chiste, no era para que la gente se riera. Yo creo que está expresando una cosa, que vale la pena que la pensemos, que es indignación de mucha gente por lo que ellos creen que es un mal sistema institucional y político de Colombia, y le echan las culpas, no solo a este gobierno, sino en general al sistema, de un montón de males”.