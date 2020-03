green

Hernández salió a la calle a ver, antes del aislamiento preventivo obligatorio anunciado por el presidente Iván Duque, “cómo está sufriendo por el coronavirus”, y usó su acento español para identificar si en la calle le temen más a los ciudadanos de esa nacionalidad, a los polacos o a los de origen chino.

La columnista de Semana comenzó el video interrogando a un trabajador de servicios generales que estaba cumpliendo con sus labores de limpieza en una fuente si no le daba miedo que estuviera llena del peligroso virus; luego de esto, se metió a un establecimiento de personas provenientes de China, no sin antes taparse la boca con su abrigo, a preguntarles sobre si la gente piensa o no que ese es “un foco de coronavirus”.

El actuar de la periodista española causó indignación entre decenas de usuarios de Twitter, entre ellos, el exsuperintendente del gobierno Santos, que cuestionó duramente a la periodista y tildó su trabajo como un “horror” que es inadmisible.

“No le hace honor ni a su nombre, ni a su profesión. Ojo”, señaló el exfuncionario desde su cuenta de Twitter.

Y esto es ser periodista? Que horror. Salud Hernández @saludhernandezm inadmisible. No le hace honor ni a su nombre, ni a su profesión. Ojo @RevistaSemana pic.twitter.com/J0OZL59tgy — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) March 21, 2020

En las imágenes la periodista continuó haciendo comparativos con los bogotanos en las calles, algunos de la tercera edad; incluso, a una señora que la cuestionó por no tener tapabocas le dijo:

“¿La he escuchado toser? Atrás satanás, atrás satanás”, haciéndole a la mujer una seña de cruz con sus dedos.

Pero la española no solo causó molestia en Robledo; otros, de hecho, la tildaron de “payasa” y de ser un pésimo ejemplo en momentos de absoluta preocupación general por la pandemia del coronavirus a la que se enfrenta el país.

Estos son algunos de los comentarios en contra de Salud Hernández en Twitter:

Ese señora no hace honor a su profesión, que tristeza. — JOHN JAIRO USECHE OLAYA (@927OL) March 22, 2020

Esa señora hace mucho perdió el rumbo y cada vez que habla o hace algo deja mucho que desear, es una persona que realmente no le aporta nada a la revista semana ni a la sociedad. — S.D.M (@MULATICA07) March 21, 2020