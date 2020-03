green

En la madrugada de este miércoles el panorama en algunos accesos al servicio de transporte mostraba muchas personas agolpadas en puentes peatonales, ese fue el caso en la estación mencionada, informó Noticias Caracol.

La Policía estaba en la subida de las estructuras para pedir los documentos que acreditaran a las personas como trabajadores imprescindibles (los únicos que tienen permiso para salir a la calle).

Sin embargo, algunas personas con labores esenciales no pudieron entrar a Transmilenio. Este fue el caso de un hombre no identificado, quien habló con el noticiero, y dijo que a pesar de trabajar para una empresa de logística ambiental y tener la autorización de la empresa, no lo dejaron ingresar.

“Han pasado más de 10.000 personas por la talanquera de ingreso a la estación (…) en un día normal ingresan 175.000. Hemos impuesto 42 comparendos a personas que incumplieron la cuarentena sin justificación”, añadió en ese canal, el coronel César Castro, comandante de la Policía de Soacha.

Este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instó a las autoridades de Soacha y Cundinamarca a que regulen las aglomeraciones en estaciones de Transmilenio, en ese municipio. “Que la Policía haga cumplir controles de cuarentena”, afirmó la mandataria.

El sistema de transporte resaltó que, durante la cuarentena, entre semana programará el 25% de la flota que tiene disponible en un día hábil normal, es decir pondrá 502 buses troncales en circulación; los fines de semana se programarán 401 vehículos (20% de la flota).