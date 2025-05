Lo que debía ser un viaje de descanso y celebración se convirtió en una tragedia para la comunidad forense colombiana. Diana Milena Jaramillo Aguirre, directora seccional de Medicina Legal en Risaralda, falleció en Turquía en circunstancias aún por esclarecer.

Durante su estadía, presentó un repentino deterioro de salud y fue trasladada a una clínica local. A pesar de los esfuerzos médicos, entró en estado de muerte cerebral días después. Las primeras hipótesis apuntan a una posible infección bacteriana, aunque no se ha confirmado ni el diagnóstico definitivo ni la forma en que se habría adquirido.

(Vea también: Funcionario del Invima apreció sin vida en extrañas circunstancias: investigan qué pasó)

Familiares y amigos confirmaron que la mujer, con un sentido mensaje, tuvo muerte cerebral:

“Con dolor en el alma, les comparto que Mile tiene muerte cerebral. No hay nada que se pueda hacer”.

Debido a los protocolos sanitarios internacionales, su cuerpo fue cremado en Turquía y sus cenizas fueron repatriadas a Colombia, donde familiares, amigos y colegas le rindieron un sentido homenaje.

Valentina Jaramillo Jiménez, quien sería familiar de la mujer fallecida publicó unas sentidas palabras en las que se nota la falta que le hará Diana Milena:

“Le ruego a Dios que hoy me diga cómo vivir sin ti, porque yo hoy no creo que pueda. Se me fue mi mayor admiración, mi polo a tierra, mi alma gemela, la que mas amaba su cumpleaños, la unión de la familia y a la que llamaba y le decía: ‘Mooor’. Mile, las palabras nunca serán suficientes para expresar lo maravillosa que fuiste y lo amada que eres. Te amo mucho más allá del infinito y espero volver a verte. Que Dios te tenga en el cielo”.