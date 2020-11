Como amargados y aburridos calificó la directora del IDRD, Blanca Inés Durán, a los bogotanos en respuesta a un usuario de Twitter que criticó la actitud de los ciudadanos chocoanos que bailaban en medio las emergencias provocadas por las lluvias. Sin embargo, pocas horas después Durán borró el polémico trino.

Pero borrarlo no evitó que muchos cibernautas desplegaran una serie de críticas que terminó por convertir a la funcionaria en una tendencia virtual.

En realidad lo borré porque me salió ofensivo y esa no era la idea. Me equivoqué y ofrezco disculpas por el error. Gracias por ayudarme a difundirlo. https://t.co/Nr8hu0O7Nu

En diálogo con Blu Radio, Durán se refirió a lo ocurrido y manifestó que lo que le molestaba era el hecho de que muchos bogotanos criticaran la situación del Chocó “desde la comodidad de sus casas”.

Pese a las disculpas, algunos usuarios de la red social persistieron en sus críticas. Algunos, incluso, afirmaron que la funcionaria debería renunciar.

Como bogotano no me considero ni aburrido ni amargado, en ese contexto sus disculpas ya no sirven, su caso es igual a la reflexion del el papel: Lo tomo, lo arrugo y quiso dejarlo nuevamente como estaba, pero eso ya no es posible.

— Ricardo Hernandez (@richito81) November 17, 2020