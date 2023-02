El alto comisionado para la Paz explicó los términos en que se le otorgó la figura de facilitador de paz a Jorge Luis Alfonso López, conocido como “el gatico”, intentando así aplacar el revuelo que avivó su liberación.

Alfonso López, hijo de Enilce López, empresaria del chance, “no se coló en la Paz total”, según aclaró el alto comisionado Danilo Rueda, sino que a través de él se buscó tender puentes para iniciar negociaciones con un grupo criminal del departamento de Bolívar.

“Él no se ha colado en la Paz total. El rol de facilitación fundamentalmente lo que quería es, a través de él, explorar la voluntad de un grupo criminal para su desmonte”, manifestó Rueda en diálogo con W Radio. El alto comisionado notificó también que no solo Alfonso sino todos los facilitadores de paz tienen claro que “cualquier actuación contra derecho” no entregar rápido resultados para iniciar las negociaciones derivan en que se suspenda de inmediato su rol como facilitador de paz.