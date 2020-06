A diferencia de los miles de ciudadanos que consideraron que la primera jornada del día sin IVA fue un caos por las aglomeraciones que se presentaron en medio de la emergencia, Miguel Polo Polo dijo que fue “fantástico” ver como se lanzaba la gente a comprar, y que los que se indignaron fue porque no pudieron robar.

“Los únicos que andan indignados con el día sin IVA son los mamertos porque no es a robar, no es a vandalizar, no es a delinquir y nada es regalado; todo es COMPRADO. ¡Que viva el capitalismo! ¡Abajo el vandalismo!”, escribió.