Luego de varios años, López se graduó hace poco como doctora en ciencia política y el reconocimiento lo agradeció a la vida y a su madre.

“Y llegó el título del doctorado en ciencia política! Qué orgullo! Gracias a la vida, a mi madre por todos sus esfuerzos, a @Fulbright por la beca, a mis compañeros, maestros y mentores en @PoliSciatNU @NorthwesternU por abrirme un mundo de ciencia y aprendizaje para servir!”, publicó la candidata en su cuenta de Twitter.

Tras la publicación, varios de sus seguidores en esa red social la felicitaron por su logro. Sin embargo, otros no perdieron la oportunidad y se refirieron al detalle que tiene el diploma porque dice doctor en filosofía (que significa PhD, en inglés) y no doctor en ciencia política.

El detalle que despistó a esos seguidores fue aclarado por otros que, con toda razón, explicaron que Doctor of philosophy es el nombre en inglés para PhD, el título empleado para un diploma de doctorado especializado.

En pocas palabras, no hay ningún error en el diploma y, pese a que muchos de sus críticos quisieron sacar ventaja del detalle, solo obedece al desconocimiento de algunos en torno a la significación de PhD.

Estos son algunos de los comentarios que criticaron y otros que exaltaron el logro de la candidata a la Alcaldía de Bogotá:

Nadie lo ha explicado y he visto varios comentarios al respecto. En la tradición académica occidental los títulos de doctorado son así: "Doctor of philosophy" y se abrevian como "PhD". Puede ser PhD en ciencias políticas, o PhD en matemáticas, o en física, o en química, etc.

