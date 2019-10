A Ocampo no le gustó la reciente columna de Dávila, titulada ‘Uribe dio la cara’, en la que ella destacó el hecho de que el senador no le hiciera el quite a la indagatoria ante la Corta Suprema de Justicia a la que fue citado el pasado martes 8 de octubre. El

“‘Uribe puso la cara’, afirma Victoria Eugenia y lo subraya como un loable gesto de grandeza republicana. Algo debí hacer mal como su profesor hace veinte años y hoy siento mucha vergüenza”, expresó Ocampo este domingo, recordando que él fue profesor de Dávila en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Además, el comunicador aseguró que le parecía que el periodismo que hace ella es “oportunista, sesgado y militante”.

Por el momento, Vicky Dávila prefirió guardar silencio ante esa crítica que recibió de quien fuera su profesor hace 20 años, pero sí replicó la opinión que publicó en Twitter el abogado Iván Cancino, en la que cuestionó la forma de pensar del periodista, y le dio ‘like’ a otro tuit de una persona que asegura que fue estudiante de Ocampo y que lo recuerda como un docente “no tan bueno”.

“Creo que el que siente pena porque una estudiante piensa y opina diferente a su profesor debe dar un paso al costado”, aseguró Cancino en esa red social.

Sergio Ocampo “profesor “ de @VickyDavilaH dice sentir pena de haber sido su profesor . Creo que el que siente pena porque una estudiante piensa y opina diferente a su profesor debe dar un paso al costado , el profesor claro. — Iván Cancino (@CancinoAbog) October 14, 2019

