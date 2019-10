“Ahora estamos mirando ese asunto, y andamos trabajando en el tema de seguridad. Los carros en los que ando están blindados”, afirmó el comediante en Vea, cuando le preguntaron “¿crees que tu vida corre peligro?”.

En esa misma respuesta, Alejandro hasta contó una petición que le ha hecho su pareja, María Alejandra Manotas, ante ese temor de que le suceda algo. No obstante, él no se la ha podido cumplir.

“Mi esposa, sufre con lo que voy a subir a redes y a veces me dice: ‘No suba más’. Ahora, con una hija veo la vida de otra forma. Sin embargo, les digo a ellas que siento que hay que hacerlo. No le tengo miedo a la muerte. Vivo el momento, no sé cómo estaré después, tampoco busco algo malo. Trato de disfrutar el camino y lo que me vaya poniendo, lo aprovecho”, aseguró.

Y es que si bien ha recibido amenazas por su papel de Juanpis, especialmente cuando lo estrenó, y “todo el tiempo” le envían mensajes del estilo “ojalá lo maten” y “ojalá se muera”, según dijo en la publicación, Alejandro insiste en que no puede dejar de hacer ese personaje porque con él está intentando “cambiar la mentalidad” de la gente, “mostrar lo que no debemos hacer como humanos” y “construir país”, pese a que algunos aún no lo hayan entendido así.

“No les pongo atención, porque considero que provienen [las amenazas y mensajes] de gente que no está entendiendo el mensaje ni al personaje”, puntualizó en la entrevista.

La conversación completa del famoso en la revista fue publicada en las páginas principales de la reciente edición impresa de es medio, donde también habló de su infancia, de su relación de pareja y de sus primeros trabajos, entre otros temas profesionales y personales, pues él es la portada.