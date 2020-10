El conductor del Sitp contó en Semana que el día de los disturbios en Bogotá por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la Policía cubría la ruta 266 (hacía el barrio La Estrellita) y, en un momento en el que se detuvo a dejar pasajeros en la avenida Ciudad de Cali, fue abordado por varias personas que lo amenazaron, a él y a los pasajeros del bus, para que abandonaran el vehículo.

“Se abalanzaron todos a romper vidrios y a acabar con el vehículo. La gente gritaba”, indicó Navarro en el medio, y destacó que en ese momento lo único que pudo hacer fue meter la cabeza entre las piernas para que no lo lastimaran con los ladrillos que estaban lanzándole al bus de servicios público.

Luego del agresivo ataque de los vándalos, según indicó en la revista el conductor afectado, estas personas lo obligaron a abrir las puestas del vehículo y, al dejarlos ingresar (a la fuerza), le robaron sus pertenencias junto a las de los pasajeros para, momentos después, bajarlos a puños y patadas para robarse el bus.

“Me dijeron que me retirara del lugar y yo me refugié en un conjunto residencial que estaba cerca”, añadió Navarro en el informativo, y explicó que minutos después se enteró que el bus del Sitp que le habían robado se estrelló en una casa, no sin antes atropellar a María del Carmen Viuvche, quien murió instantáneamente en el lugar de los hechos.