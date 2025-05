Más de un mes ha pasado desde el fatídico domingo, 13 de abril, cuando compañeros, amigos y familiares le perdieron la pista a la estudiante de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, que terminaba sus estudios en la capital de Bolívar.

Uno de los últimos hallazgos que se tiene en la investigación es la existencia de un segundo celular, aparte de aquel que fue encontrado sobre unos espolones en la avenida Santander, lo cual ha marcado un nuevo frente de investigación para las autoridades. Lucy Díaz, madre de Tatiana, contó nuevos detalles sobre el hallazgo de este dispositivo, que estaba en poder de unas compañeras de la joven.

Según la versión de Díaz, recogida por Caracol Radio, este celular funcionaba como una especie de repuesto, obsequiado por ella misma a Tatiana, debido a un robo que había sufrido previamente en Bogotá. “Yo fui la que le di un celular que incluso no sirve, no tiene SIM card y ella lo tenía como un plan b, por si le llegase a suceder la misma situación de que la fueran a robar”, explicó.

La madre de la estudiante extraviada aseguró que dicho dispositivo estaba en posesión de dos compañeras de Tatiana, quienes lo entregaron a la madre sobre la medianoche, el día siguiente a la desaparición. Díaz explicó que las estudiantes eran las únicas que conocían la contraseña del celular y, además, contaron que estaban “recibiendo llamadas” en el aparato.

“La verdad no tenía conocimiento de esa contraseña, pero las dos compañeras de habitación de Tatiana conocían la información de esa clave. El celular fue encontrado sobre las 8 de la noche y yo lo recibí a medianoche. La compañera que tenía el teléfono me dijo que estaba recibiendo llamadas, que se lo dejara para seguir recibiendo esas llamadas, no sé qué clase de llamadas”, relató la angustiada madre.