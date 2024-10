Por: El Colombiano

Crece la angustia por la desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, que fue vista por última vez el pasado 29 septiembre cuando salía por un champú para su perrita.

Las autoridades siguen recolectando información de los vecinos y algunos videos que revelan las rutas que habría tomado la niña aquella tarde de ese domingo en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que un automóvil que transitaba por la zona se habría llevado a la menor. Desde el Gaula ya están verificando la placa y procedencia del vehículo a través de videos captados con cámaras de seguridad.

Angustioso llamado de Ledy Zúñiga, madre de Sofía Delgado Zúñiga niña de 12 años desaparecida desde el domingo en Villa Gorgona- Candelaria. Pide a @petrogustavo y @FranciaMarquezM que intervengan. No más niños desaparecidos en Colombia pic.twitter.com/eCv2H96Aiq — Aldemar Dominguez Espinosa (@ADnoticias_) October 3, 2024

Lady Zúñiga, la madre de Sofía, le dijo a Noticias RCN que “es un dolor que no se puede explicar, no hay palabras para describir lo que siente una madre cuando no sabe dónde está su niña”.

“La dejaba todos los días en el colegio y regresaba a casa. Es algo que uno extraña mucho y que duele más de lo que se puede expresar. Necesitamos que nos la devuelvan, que vuelva sana a casa”, agregó.

Desaparición de Sofía Delgado: su profesora también sufre

Por su parte, Lady Janeth Carpio, la profesora de Sofía, señaló que “es muy difícil ver el puesto de Sofía vacío todos los días. Hemos colocado en la pared el último examen que ella hizo, esperando que regrese para poder entregárselo en persona”.

Uno de los métodos que utiliza la Policía Nacional para buscar a la menor es hacerlo en las noches, pues en esa jornada es más probable que las personas que la tienen retenida la puedan mover del lugar donde se encuentra.

