Se cumplen cuatro días de la desaparición de la pequeña de 12 años Sofía Delgado, una niña que salió de su casa en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, el domingo 29 de septiembre.

El día en que la niña desapareció: “Estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar”, explicó la tía de la niña, Katherine Delgado, durante la entrevista en Noticias Caracol en vivo.

Luego, la pequeña le pidió a su mamá las llaves de la casa donde viven para ir por el champú, a tan solo una cuadra de distancia: “Salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa en la cuadra”, dijo la tía.

Con el paso del tiempo, la familia se empezó a angustiar, pues la niña no tenía por qué haber tardado tanto. La tía relató: “Le marqué a mi papá para ver si Sofía ya estaba ahí, pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos”.

Las pistas de la desaparición Sofía Delgado en Valle

Entre las pistas que siguen las autoridades, de acuerdo con el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó en Noticias Caracol en vivo que se tiene conocimiento de “la presencia de un vehículo, al parecer, tipo automóvil de color blanco. Ya estamos verificando las placas y a ver si tiene alguna relación de acuerdo a esos primeros testimonios. También hay señalamiento de una persona, un comerciante del lugar, que también ya estamos haciendo una verificación”.

Relato de mamá y tía de Sofía Delgado sería clave

La mamá de Sofía Delgado, Lady Zúñiga, expresó: “Mi niña no está acostumbrada a estar con alguien extraño, que no sea de la familia. Esto nos tiene destrozados, con la mente mal”.

Por su parte, la tía de la pequeña, Katherine Delgado, no comprende muy bien qué fue lo que sucedió en el trayecto que recorrió la niña, pues, de acuerdo a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona, la niña no avanzó más allá de la casa de su abuela.

Con frustración, la mujer dijo: “Yo creo que ahí fue donde se la llevaron, pero no lo podemos afirmar porque en los videos no se ve”. Además, Katherine indicó: “No sabemos si el carro tuvo algo que ver, pero es una de las pocas pistas que tenemos. Creemos que se la pudieron haber llevado en ese momento, justo antes de que llegara a su casa”.

Familia de Sofía Delgado exige prontitud en el caso a las autoridades.

