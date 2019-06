Los jóvenes (Jairo Sebastián, de 26 años, y José Miguel, de 24) habían salido solos y llegaron al bar en donde los abordaron un par de muchachas, informó Noticias Caracol.

Los primos Doncel y las 2 mujeres departieron en el recinto. Sobre las 5 de la madrugada salieron juntos, indicó uno de los familiares de los primos Doncel al noticiero. En la nota periodística no se identificó su parentesco exacto con los desaparecidos.

Un carro plateado los llevó hacia otro lugar, agregó el mismo hombre al informativo, mencionando que tuvo acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento.

Otra familiar (a la que tampoco se le identifica el parentesco con los primos Dorcel) con la que habló el medio televisivo expresó su preocupación y pidió que se diera a conocer el paradero de los desaparecidos.

“Que me lo devuelvan”. “Que por favor me digan dónde me lo dejaron”, señaló la entrevistada al noticiero.