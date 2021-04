green

En las últimas horas se ha difundido un video en el que se ve con claridad que un policía golpea a un joven que estaba montando bicicleta en un lugar autorizado para tal fin.

En las imágenes compartidas por Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, ella asegura que el hecho sucedió en Medellín e identificó al agredido como Yeferson Rincón, un deportista de BMX que se prepara para competir profesionalmente en este deporte.

La integrante de la Colombia Humana señaló que quien agredió al joven fue un patrullero identificado con el número 171788, y que pertenece a la Policía Metropolitana de Medellín.

Estas son las imágenes que compartió Heidy Sánchez, sin mencionar qué día sucedió este hecho que ha molestado a algunos ciudadanos.

Esto ocurrió en la ciudad de Medellín, Yeferson Rincón deportista BMX, denuncia que el patrullero con placa 171788 de la @PoliciaMedellin lo atacó sin motivo alguno como se ve en el video.

Lamentable que la brutalidad policial se mimetice en el paisaje. #ReformaPolicialYa pic.twitter.com/gZNtCT8tzb — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) April 16, 2021

En Noticias Caracol, Rincón señaló cómo sucedieron los hechos. “Cuando hago un truco me devuelvo para mirar la cámara, pero cuando veo al policía, él me pegó con el casco“.

Además del golpe, informaron en el noticiero, al joven le impusieron un comparendo por no usar el tapabocas, pues aún no había comenzado el toque de queda y no estaban infringiendo ninguna otra ley.

“En el video se ve que yo le mostré los dedos porque a las ocho comenzaba el toque de queda y en ese momento eran las seis”, aseguró. Por la acción de este policía, Yeferson Rincón interpuso una denuncia legal.

Policía responde por este caso de presunto abuso de autoridad

En el mismo informativo, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, respondió a lo que él conoce de esta denuncia contra el uniformado y expresó que la razón por la que golpearon a este joven es porque hizo una maniobra cerca de una motocicleta de las autoridades.

“Uno de los jóvenes desacata las órdenes haciendo una maniobra peligrosa. Sin acatar una orden de policía y, por lo cual, se presenta lo que se ve en el video”, dijo.

Además, el comandante aseguró que en el lugar “se encontraban cerca de 50 jóvenes que estaban practicando bicicleta en ese sector” y que estarían aglomerados.