La conversación de la agente fue con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, que para ese momento estaba dentro de un carro junto con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, en Miami, en junio de 2017, según un audio que reveló Noticias Caracol.

Como Moreno se dio cuenta de que en el vehículo había un teléfono con una llamada activa de inmediato sospechó que lo estaban grabando, y por eso le preguntó a Lyons quién estaba al otro de línea, pues llevaban casi una hora hablando de los líos judiciales del exgobernador y de cómo él podría ayudarle a cambio de un dinero.

Lyons, de acuerdo con la grabación, le asegura que se trata de una “novia”.

“Sí, duró una hora ahí y nosotros hablando güevonadas […] No, pero, ven Alejandro, es que duró una hora escuchando […] De verdad que esta vaina no me gusta […] Pero es que yo no puedo estar hablando de proceso, yo no puedo asesorar a nadie […] Explícame tú cómo un teléfono que está guardado en la espalda del carro, no tiene forma de marcarse, justo lleva el tiempo que yo llevo acá sentado hablando contigo”, reclama Moreno, en un tono atemorizado.