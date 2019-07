green

Darcy Quinn, César Augusto Londoño y Hernando Herrera son los únicos repitentes en el espacio que ahora dirige Gómez en las mañanas y que apostó a una renovación de la mesa de trabajo, tras la salida de Darío Arismendi.

No obstante, Gómez conservó en su equipo a la controvertida periodista pese a que en el pasado han existido diferencias de opinión entre ellos e incluso discusiones públicas, señaló a El Espectador.

“En un mundo donde ya es difícil tener chivas, porque nadie tiene exclusivas, ella se las arregla todos los días para jalar la pita y llevar material genuino a la mesa”, indicó Gómez a ese periódico.

“Tengo que reconocer que hemos tenido muchas discusiones sobre temas muy puntuales, como por ejemplo la imagen que dice tener de Jaime Garzón. Pero por esas grandes diferencias también es valioso tenerla en el programa”, agregó el sucesor de Darío Arizmendi en el programa ‘6 A.M. Hoy por Hoy’ de Caracol Radio.

De hecho, Gustavo Gómez dijo que la gente tenía una imagen distorsionada de Darcy Quinn. “La gente ve una Darcy que no es la que corresponde a la realidad: ella es una persona muy sensible, que vive de una forma muy tranquila, que no tiene tanta ropa, ni tanto dinero como la gente cree”.

Este lunes arranca una nueva etapa de ‘6 A.M. Hoy por Hoy’ bajo la conducción de Gustavo Gómez quien ha dicho que espera estar al frente del informativo entre 2 y 4 años, aunque no contempla la idea de marcharse de Caracol antes de esos plazos, manifestó a El Espectador.