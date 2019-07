El relevo en la dirección de ‘6 A.M. Hoy por Hoy’ (se va Arizmendi y entra Gustavo Gómez) no solo incluiría la salida de Fontalvo, sino de otros periodistas y el ingreso de comunicadores como Mabel Lara, según informaciones que han dado Semana y ‘la Negra candela’, pero que no ha confirmado la emisora. Darcy Quinn y César Augusto Londoño serían los únicos que quedarían del equipo de Darío en el del nuevo director, mientras la única negociación que se habría caído,con los nuevos integrantes, sería la de Laura Acuña.

“Hoy se cierra uno de los ciclos laborales y productivos más importantes de mi vida. Tras 14 años en Caracol Radio, dejo esta empresa por decisión de sus directivas y solo me resta agradecer infinitamente a todas aquellas personas que creyeron en mí, en mi trabajo. Por supuesto a mis jefes y, claramente, a mis compañeros, a mis amigos, con los que he compartido tantas vivencias, con los que he tenido tantos aprendizajes”; expresó Fontalvo en su despedida, en video, que publicó en Instagram.

Luego, ella dedicó unas palabras “a la enorme audiencia de Caracol Radio”. “Todo mi agradecimiento, mi reconocimiento, respeto, por haberme permitido acompañarlos durante este tiempo: los cinco años que estuve en España y el resto del tiempo que he estado aquí en Colombia”, manifestó.

“¡Que vengan tiempos mejores para todos!”, agregó la periodista en el post de su grabación, donde no confirmó cuál será su nuevo trabajo. No obstante, ‘la Negra candela’ ha asegurado que Fontalvo se iría para Noticias RCN.

Y es que hace unas semana a ese informativo llegó como nuevo director Juan Lozano (en reemplazo de Claudia Gurisatti), con quien Fontalvo laboró en Caracol Radio.

Mientras se confirma si es verdad que la periodista ingresará a trabajar al canal de Ardila Lülle, dejamos el video con el que dijo adiós a la emisora.