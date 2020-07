De acuerdo con el mandatario local, la idea de traer personal médico cubano hace parte de un plan de anticipación para evitar que el sistema sanitario de la capital antioqueña colapse por el aumento en el número de casos de contagio, señaló en Noticias Caracol.

El alcalde, igualmente, aseguró en el espacio televisivo que no solo le están pidiendo ayuda a Cuba, sino que también le han solicitado apoyo a varias naciones como España, Alemania, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido.

Quintero Calle, que lleva un poco más de 7 meses de mandato, puntualizó que actualmente lo más importante es salvar las vidas de los ciudadanos, así el médico que los atienda sea “cubano, israelí o estadounidense”.

“De nada me sirve abrir varias unidades de cuidados intensivos, sino no cuento con los especialistas. Qué miedo me da recibir los ventiladores y no contar con las personas que los sepan manejar”, concluyó en el informativo.