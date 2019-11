Lo primero que el periodista deja por sentado en su columna de este sábado en la revista Semana es que la Fiscalía y el Alto Tribunal tienen en su poder pruebas de que “varias cartas de supuestos testigos a favor del senador Uribe no fueron escritas por ellos”.

Además, detalla algunos apartes que, en primera instancia, le hicieron al expresidente Uribe y cuyas respuestas distan mucho de las que dio el abogado Diego Cadena (bajo gravedad de juramento) recientemente ante la Corte Suprema de Justicia.

“Senador Uribe, en el acuerdo que usted dice haber realizado con el abogado Diego Cadena de carácter profesional, ¿acordaron algún monto de los honorarios profesionales?”, interrogó el magistrado César Reyes a Álvaro Uribe.

Su respuesta fue:

“Ya se lo dije, honorable magistrado. Yo le dije que se le entregaba un lote de una urbanización, a propósito muy bonita, que todavía está en proceso, en un terreno de mi señora en Montería. Y se puso muy feliz. Él me dijo que tenía una novia en Montería, y se puso muy feliz. Es un lote que está llamado a tener mucho futuro. A valer dinero en el futuro”.

Además, el expresidente Uribe enfatizó en que dicho lote no ha sido entregado a Cadena.

En su columna, y sobre ese mismo asunto, Coronell enfrenta la respuesta que dio el abogado Cadena recientemente.

“Usted mencionó, en una de las respuestas al apoderado de la parte civil, que su gestión ya estaba remunerada. Preguntaron si era remunerada o no y usted dijo que sí. ¿A qué se refería, doctor Cadena?”, le preguntó el magistrado a Cadena.

Ante esto, su respuesta fue contraria a la de Álvaro Uribe.

“El doctor Uribe me… me remuneró por estas gestiones, no recuerdo la fecha, pero sí recibí una remuneración”, afirmó el abogado Cadena.

Seguido, explicó que el también senador Uribe le suministro dinero para gastos de desplazamiento y el tiempo que gastó para ser su apoderado “en este tipo de actividades”. Enfatizó en que el expresidente sí le entregó esos recursos económicos.

En su columna titulada ‘Cadena y brazalete’, Daniel Coronell también reveló apartes de otra pregunta que le hizo el magistrado a Cadena que tiene relación con la visita que le hizo a monseñor Julio César Vidal para que declarara en favor de Uribe.

“El abogado Cadena recordó ante el magistrado instructor la agradable compañía que tenía cuando fue a visitar a monseñor (…) Pero en cambio olvidó por completo si la declaración la había escrito el obispo o él”, sostiene Coronell.

Este es el audio del momento en que le preguntaron a Cadena sobre monseñor:

Pero ahí no queda todo, Coronell también detalla que la Fiscalía y la Corte Suprema tienen evidencias de que el abogado Cadena escribió las declaraciones (o cartas) de Carlos Enrique Vélez y Elmo Mármol Torregrosa, actualmente en la cárcel de Cómbita, con el argumento de que no tenían instrucción (no sabían escribir).

Este es el momento en que el magistrado Reyes cuestiona a Cadena por dichas cartas y por otras en las que también menciona declaraciones de otros presos:

Hace varios días, Coronell se refirió no solo a los recursos que Diego Cadena ha usado para defender al expresidente, también mencionó las sumas de dinero que el abogado admite haber dado a Eurídice Cortés, alias ‘Diana’, y al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo clave en el caso Uribe.

Sobre los giros a Vélez, Cadena ha indicado que estos no corresponden a sobornos sino a un auxilio humanitario a ese testigo, declaraciones que repitió recientemente en entrevista con Noticias Caracol.

En una columna anterior, Coronell enfatizó en que Álvaro Uribe rechazó, en su indagatoria, la entrega de dineros al testigo e intentó despejar las posibles dudas frente a la existencia de un presunto soborno en dicha gestión de su abogado.

“Hoy tengo que decirle a usted, Magistrado, lo que le dije a Diego Cadena, no estoy de acuerdo con que se le hubiera dado ese dinero. Si me hubiera consultado, le hubiera dicho que no, pero mal haría yo, si pienso que ese dinero fue para sobornar al señor Carlos Enrique Vélez, o para que alterara un testimonio o para que dijera una mentira. De eso, estoy seguro”, habría argumentado el expresidente, según la filtración de Coronell.