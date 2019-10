Cadena, señalado de sobornar a declarantes a favor de Álvaro Uribe, expresó ante el informativo que está dispuesto a volver a Colombia para aclarar su caso y el de su defendido.

Al respecto, indicó que todo se trató de un auxilio humanitario: “Le ayudé a Carlos Enrique Vélez porque me dijo que su hijo se está muriendo en una clínica”.

Luego, confesó que Uribe sabía de sus movimientos, pero no de los fondos desembolsados, por lo que el exmandatario se molestó con él. Sin embargo, negó que el hoy senador le haya dado la espalda.

Según Cadena, Uribe solo le hizo un llamado de atención: “Me preguntó por qué no le avisé de los subsidios y que él no hubiera permitido eso. Le expliqué que no me podía limitar y que fueron especulaciones de periodistas que querían engañar a la opinión pública”.

Además, añadió que no se siente culpable de haber llevado a Uribe a indagatoria: “No he hecho nada ilegal, hay que esclarecer eso, es un proceso político”.

Sobre su apodo de ‘abogánster’ o ‘abohámster’, dijo que se lo puso una expareja porque le regaló un hampster y por los clientes que tenía.

Entre tanto, avisó que cuando en un audio le descubrieron que quería “hacerle fiesta” al periodista Daniel Coronell pretendía que se supiera que hay “personas que manifiestan haberle dado dinero del narcotráfico [al comunicador] para que saliera adelante”, pero que no le hará daño físico.