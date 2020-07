Sin duda, el cartel hace referencia a los casos de abuso sexual que en las últimas semanas se han conocido, y en los que están involucrados miembros de la Fuerza Pública.

Y es que después de que se conoció del abuso sexual que 6 soldados reconocieron que cometieron en Risaralda, contra una niña indígena de 12 años, empezaron a revelarse más casos similares, que han puesto a los militares en el ojo de la opinión pública.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el 7 de julio había 544 integrantes de la Fuerza Pública acusados de abuso sexual, de los que 333 ya están en etapa de juicio.

Esta situación por supuesto ha causado indignación en los colombianos, que piden celeridad para que estos abusos no queden en la impunidad.

Sin embargo, eso no impidió que este 20 de julio, durante la celebración virtual del Día de la Independencia, el presidente Iván Duque destacara la labor de los militares, sobre todo por estar al servicio de los ciudadanos en medio de la pandemia de coronavirus.

“Hoy exaltamos la dedicación de integrantes de la Fuerza Pública que, además de velar por la seguridad y la integridad de los colombianos, trabajan en esta pandemia con amor y entrega para salvaguardar la vida de los compatriotas. Gracias por ese patriotismo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La foto del cartel fue difundida en redes sociales:

#NadaQueCelebrar #20DeJulio Los héroes violan, no asesinan, no cometen falsos positivos, no abusan, no masacran, no se vuelven aliados de los paramilitares. pic.twitter.com/UAnuqw6sDw

— Santiago. (@Odanoroc_) July 20, 2020