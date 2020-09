green

Desde el inicio del aislamiento nacional por la pandemia de coronavirus se ha presentado una disminución “progresiva en el registro de casos [de dengue] en todo el territorio nacional”, informó esa cartera, en un comunicado.

Según la información suministrada por el Ministerio, hasta el pasado 15 de agosto se habían presentado 66.258 casos de dengue en Colombia. “Valle del Cauca, Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca, Cesar, Antioquia, Caquetá y Córdoba aportan el 70 % de los casos a nivel nacional”, detalló la misiva del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la entidad invitó a las personas a no bajar la guardia, ya que la epidemia del dengue no ha sido controlada y no se puede considerar como finalizada.

“El dengue continúa siendo un problema prioritario en salud pública en todo el territorio nacional y sobre todo en aquellas áreas ubicadas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar”, añadió Claudia Milena Cuéllar, directora (e) de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, en ese documento.

Asimismo, esa cartera indicó que la situación del dengue en el país está en una “fase inestable” y que la disminución de casos confirmados se podría deber también a una reducción de las consultas en servicios de salud, por temor a posibles contagios de COVID-19.

Finalmente, el Ministerio invitó a la ciudadanía a que mantenga las acciones de prevención para contrarrestar la epidemia del dengue.

¿Cómo evitar el dengue?

El Ministerio de Salud dio las siguientes recomendaciones para ayudar a combatir la propagación de esa epidemia: