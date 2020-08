green

De acuerdo con el documento del INS, citado por el periodista de Blu Radio Ricardo Ospina, entre la semana del 26 de agosto y la del 6 de septiembre, Bogotá estará en el pico de la pandemia.

Eso quiere decir que durante esas semanas se reportarán las cifras más altas de casos de coronavirus, y luego habría un descenso de pacientes contagiados.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, agregó en la emisora que ya se puede evidenciar que la ciudad está entrando al pico del coronavirus, pues en el momento está pasando por la “meseta”.

“El pico y la meseta ya se está viendo en las cifras. Los podemos identificar en la estabilización de las camas de cuidados intensivos. La camas de cuidados intensivos han venido creciendo, sí, pero la razón por la que se estabiliza, y no se ha superado el 89 % en las últimas semanas, es porque también el ritmo de demanda sobre las UCI ha disminuido. […] Lo cual nos indica que efectivamente tendremos el pico terminando esta semana”, dijo Gómez.

El funcionario manifestó en la radio que el pico de coronavirus en Bogotá no es “homogéneo”, es decir, que no en todos los lugares se da al mismo tiempo. Por ejemplo, explicó el secretario de Gobierno, la localidad de Kennedy ya pasó por el pico de la pandemia, mientras que Usaquén no.

“Por eso es tan importante estas cuarentenas sectorizadas”, concluyó.