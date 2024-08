Aunque no tienen derecho a tantos subsidios, como el grupo A y B del Sisbén, sí pueden acceder a varios programas gubernamentales y distritales de acuerdo a su categorización.

Y es que el grupo C —así como el resto de conjuntos del sistema— está dividido en subgrupos, que van del C1 al C18. El puntaje se otorga de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada quien.

Qué subsidios puede tener el grupo C del Sisbén

Varios proyectos socioeconómicos de Colombia incluyen al grupo C como beneficiarios. No obstante, los registrados no pueden acceder a todos.

A continuación, los subsidios que benefician al grupo C:

Mi Casa Ya

Entrega 30 salarios mínimos mensuales (casi $ 40 millones) a los que están entre el C1 y C8 y 20 salarios mínimos (unos $ 26 millones) a los clasificados entre el C9 y C18.

Renta Joven

La ayuda económica de hasta $ 400.000 beneficia a estudiantes de entre 14 y 28 años que estén registrados en el subgrupo C1 del Sisbén.

Parceros por Bogotá

Este subsidio de $ 500.000 lo entrega la alcaldía de la capital colombiana a jóvenes entre 18 y 28 años en condiciones de vulnerabilidad que pertenezcan a los grupos A, B y C. Prioriza a los que estén en los primeros dos.

Colombia Mayor

Este programa tiene en cuenta a ciudadanos que tienen hasta tres años menos de la edad para pensionarse por vejez de los grupos A, B y C1 y no cuentan con suficientes ingresos para subsistir. Entrega 80.000 pesos.

Subsidio de transporte escolar en Bogotá

Es un auxilio que se les da a estudiantes de colegios distritales que están entre los grupos A y C5 que deben movilizarse por más de dos kilómetros (en recorrido peatonal) para llegar a las instituciones.

Beneficios del grupo C del Sisbén

Los que estén clasificados en ese conjunto podrían estar en el régimen subsidiado de salud y contar con atención a muy bajo costo o, incluso, totalmente gratis, dependiendo de su condición.

