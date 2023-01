Faltan pocas semanas para que el Congreso de la República retome sus sesiones y en el país hay expectativa por las reformas que pretende implementar el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, el mandatario lanzó una invitación en Twitter a los ciudadanos: “Hemos convocado al gran diálogo social para cambiar a Colombia”.

Incluso, Petro motivó a los integrantes de su gabinete a que desde sus carteras promuevan “discutir en las calles” el contenido de esos proyectos que se debatirán pronto en el Legislativo. Entre los principales están la reforma laboral, pensional y de salud.

Hemos convocado al gran dialogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2023

Según el presidente, en su Gobierno están dispuestos a dialogar e implementar los cambios necesarios en las reformas, si así lo consideran. El mandatario invitó a todos los ciudadanos a movilizarse el próximo 14 de febrero, mismo día en que la oposición convocó a marchas para protestar por las decisiones de su administración.

La idea del Jefe de Estado no cayó para nada bien en algunos sectores. Por ejemplo, el senador de Cambio Radical David Luna lo cuestionó en Twitter por su iniciativa: “La ciudadanía lo acompañó en las calles en su momento cuando era candidato presidencial. Hoy es su responsabilidad gobernar, ya no está en campaña. Las reformas deben tramitarse en las instancias que les corresponde. ¡Esto no es un juego!”.

Pdte @petrogustavo, la ciudadanía lo acompañó en las calles en su momento cuando era candidato presidencial. Hoy es su responsabilidad es gobernar, ya no está en campaña. Las reformas deben tramitarse en las instancias que les corresponde. ¡Esto no es un juego! — David Luna (@lunadavid) January 21, 2023

Otra de los que lo criticó fue Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien en Twitter consideró que “es una grave forma de populismo”.

Finalmente, Juan Camilo Restrepo, el exjefe negociador del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, le hizo un pedido especial en redes a Petro para la invitación que él está haciéndole a la gente: “El presidente invita ahora a defender “desde las calles” las reformas a la salud, pensional y laboral. Sería bueno entonces que el Gobierno divulgue los textos de estas reformas [no lo ha hecho], para que la gente sepa al menos qué es lo que saldrá a defender”.