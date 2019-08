green

Esto por la visita a Colombia que hizo de Denis Mukwege, premio Nobel de Paz en 2018 por su labor para visibilizar y combatir la violencia sexual como arma de guerra.

Este médico congoleño ha dedicado su vida a operar a las mujeres violadas en los conflictos armados que acuden a él con destrozos físicos en su aparato genital; pero además de reconstruirles parte de su cuerpo, también las ayuda a recuperarse sicológicamente.

Mukwege participó en varios eventos para hablar de paz y sobre las formas de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia.

También llegó a afianzar los lazos con organizaciones encargadas de apoyar a las víctimas de este delito y ayudarlas a través de un fondo que creó con el dinero de su galardón.

Al Nobel de Paz se le vio con las víctimas y varios congresistas de la oposición, quienes se encargaron de denunciar y criticar fuertemente a Iván Duque por no tener una reunión con él, así como, aseguran, tampoco lo hizo Marta Lucía Ramírez, pese a que ha izado la bandera por la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

Los congresistas mostraron en sus redes sociales el honor que era compartir con quien es conocido como el ‘doctor milagro’ al tiempo que mostraron su molestia por la “grosería” que tuvo el Gobierno, aun cuando el discurso de Duque en todos sus viajes es para ‘sacar pecho’ por la implementación de la paz, señalaron.

No se conocen las razones por las que no sucedió el encuentro, pero eso no frenó los reclamos por el poco interés de la fórmula de Gobierno ante la importante visita.

El Presidente @IvanDuque tiene un doble discurso hacia la paz. En sus 17 viajes al exterior dice que apoya la paz, pero hoy se niega a recibir en Colombia al Premio Nobel de Paz de 2018 @DenisMukwege. Pero si fuera algún personaje de la farándula ya estaría en Casa de Nariño — León Fredy Muñoz

Un cachetada a la Paz y una grosería ante el mundo que ni @IvanDuque y ni @mluciaramirez hayan querido recibir al Premio Nobel de Paz @DenisMukwege. Eso si anda por el mundo hablando de su compromiso con la paz y cuando está en el país su voluntad es nula! Vergüenza y torpeza! — María José Pizarro Rodríguez

Lamentamos mucho que el Presidente @IvanDuque la Vicepresidenta @mluciaramirez no lo hayan recibido. — Antonio Sanguino Senador

El Premio Nobel de Paz 2018 Sr Denis Mukwege, médico y activista congoleño, está en Colombia y me dicen que el Presidente Duque y la Vicepresidenta Ramírez no le reciben su visita !No puedo creer! !Se me cae la cara de vergüenza! como colombiano, como ser humano !Qué vergüenza!.. — Iván Marulanda

Estos son algunos de los eventos en los que participó Mukwege:

Este jueves, Denis Mukwege, Nobel de Paz 2018, visitó la sede de la JEP y se reunió con su presidenta, Patricia Linares, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación, y los diferentes magistrados, fiscales y directivos de esta entidad. — Jurisdicción Especial para la Paz

El médico congolés y nobel de Paz Denis Mukwege acompaña la entrega de informes de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales a la Comisión de la Verdad y la JEP sobre casos de violencia sexual en el conflicto armado. "Destruir a una mujer es destruir la humanidad", asegura Mukwege. — Comisión de la Verdad