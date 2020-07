Todo comenzó con un trino que Lozano publicó diciendo que es “curioso” que los magistrados Eduardo Montealegre, Juan Carlos Henao y Carlos Bernal, que recientemente renunciaron a la Corte Constitucional, son egresados de la Universidad Externado de Colombia.

De ahí se pegaron varios usuarios de redes sociales que le reprocharon a la senadora, esposa de la alcaldesa Claudia López, que ese tipo de tuits crean un “problema”, e incluso que “discriminaba” a los estudiantes del Externado, que estaba provocando “odio”, que era “difamador” y hasta “irresponsable”.

Las críticas a la congresista fueron tantas que ella respondió a los ataques diciendo que mencionó que los ahora exmagistrados eran del Externado porque es “una coincidencia; un hecho no trascendente, pero un hecho”.

Incluso ofreció excusas si alguien se sintió ofendido, porque, dijo la misma Lozano, hasta profesores llegaron a malinterpretar su publicación.

Tras las aclaraciones de la senadora, otros usuarios insistieron en que no había necesidad de mencionar a la universidad, que terminó volviéndose tendencia en Twitter.

A continuación algunos trinos al respecto:

No descalifiqué sus renuncias, ni motivaciones.

Ofrezco excusas si te ofendí. Valoro si me ayudas a comprender por qué lo toman negativamente y como un ataque a la universidad, estudiantes y supe que hasta profesores.

Su hecho "no trascendente" genera discriminación y rechazo hacia los estudiantes del Externado. ¿Con qué finalidad lo hace? No todas las personas son iguales. Una universidad no hace al profesional.

— N (@nicoolcc) July 23, 2020